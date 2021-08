Fuga: Melodies of Steel e DIRT 5, ottimi voti su Famitsu

Fuga: Melodies of Steel e DIRT 5 sono stati accolti con ottimi voti sull'ultimo numero della rivista nipponica Famitsu. Il titolo di Codemasters, in particolare, è approdato in Giappone con un bel po' di ritardo rispetto all'occidente.

Se avete letto la nostra recensione di Fuga: Melodies of Steel, saprete che il gioco sviluppato da CyberConnect2 vanta un sistema di combattimento solido, nonché storia e ambientazione ben curate.

Allo stesso modo, la recensione di DIRT 5 conferma i pregi storici della serie targata Codemasters, capace di coinvolgerci in gare frenetiche e spettacolari sui tracciati di tutto il mondo.

Famitsu, i voti del numero 1706