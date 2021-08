Street Fighter V Champion Edition: Luke, Oro e Akira fra video, immagini e uscita

Street Fighter V: Champion Edition vedrà l'arrivo di nuovi personaggi nell'ambito della Stagione 5: si tratta di Luke, Oro e Akira Kazama. Il primo sarà disponibile a novembre, gli altri due a partire dal 16 agosto.

Annunciati alcune settimane fa, Oro e Akira Kazama tornano da precedenti produzioni Capcom, nella fattispecie Street Fighter III e Rival Schools, mentre Luke è un combattente completamente inedito.

A giudicare dal video che trovate in testa alla notizia, si tratta di un personaggio decisamente solido e consistente, ispirato al mondo delle MMA e dotato di un repertorio di mosse composto per lo più da devastanti combinazioni di colpi.

Oro, con il suo aspetto inquietante e la pelle gialla, è invece una sorta di eremita capace di emettere attacchi a base di energia spirituale, sulla falsariga di Ryu e Ken, ma anche di eseguire potenti prese e proiezioni che infliggono ingenti danni ai suoi avversari.

Accompagnato dall'immancabile tartaruga, questo insolito guerriero riesce anche a controllare gli oggetti con il pensiero, sollevando da terra salsi e calcinacci per usarli come armi improprie. Il tutto mentre combatte utilizzando praticamente un solo braccio.

Akira Kazama, come detto, è uno dei personaggi di Rival Schools, un picchiaduro del 1997 rimasto nel cuore di tanti appassionati, ma che Capcom non ha rilanciato nel corso degli anni. Un rimando al gioco sta nella capacità della combattente di chiamare in aiuto un alleato, in questo caso il fratello Daigo.

Per il resto, parliamo anche in questo caso di una guerriera di sostanza, capace di eseguire spettacolari combinazioni che spesso e volentieri partono dal terreno e si sviluppano in aria, per poi schiacciare a terra il nemico.

Sempre il 16 agosto arriveranno infine il nuovo stage Rival Riverside e la modalità gratuita Online Tournament, che consentirà di organizzare appunto tornei online con i propri amici.