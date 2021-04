Street Fighter 5: Champion Edition, Rose, Oro e Akira Kazama in arrivo, trailer

Street Fighter V: Champion Edition amplierà presto il roster di combattenti con l'arrivo di altri tre personaggi nei prossimi giorni e mesi, con l'annuncio di Rose, Oro e Akira Kazama come lottatori aggiuntivi per il celebre picchiaduro Capcom.

Prosegue dunque la Season 5 con altre tre aggiunte, a partire da Rose, che sarà la prima ad arrivare con data di uscita fissata per il 19 aprile. L'elegante lottatrice in questione torna in Street Fighter V: Champion Edition con nuove mosse e caratteristiche. Si trattava di uno dei lottatori principali in Street Fighter IV e si ripresenterà nel quinto capitolo con una revisione generale allo stile di combattimento.

La V-Skill Soul Fortune si basa sull'estrazione di una carta dal mazzo di tarocchi in grado di modificare le sue caratteristiche o quelle dell'avversario, cosa che già rappresenta qualcosa di molto particolare in un picchiaduro. La V-Trigger, Soul Dimension, consente di teletrasportarsi, Soul Satellite è una V-Skill che evoca dei globi di energia da lanciare sugli avversari mentre Soul Illusion crea un'immagine-ombra di Rose che esegue le stesse mosse.

Oro arriverà nell'estate del 2021 ed è un personaggio che torna da Street Fighter III portandosi dietro il suo stile di combattimento con l'aggiunta di un nuovo set di mosse. Tra queste troviamo la V-Skill Onibi che lancia una palla di fuoco rimbalzante, "Minomushi" che consente di avviare varie mosse in sequenza e "Manrikitan", una presa particolarmente potente, oltre alla nota Tengu Stone.

Infine, Akira Kazama arriverà sempre nell'estate 2021 ed è un personaggio tratto da Rival School, visibile nel teaser trailer di presentazione riportato qui sopra. Lo stile di combattimento è tratto direttamente dal suo gioco di origine ed è una combattente molto veloce e specializzata in attacchi e sequenze aeree, con la partecipazione del fratello Daigo in una delle sue V-Trigger.

A febbraio avevamo visto il gameplay di Dan in video, oltre a un altro trailer che svelava tutti i dettagli del Season Pass 5.