Star Wars Republic Commando, trailer di lancio per PS4, PS5 e Nintendo Switch

Aspyr Media ha pubblicato oggi il trailer di lancio del ritorno di un grande classico dei videogiochi. Stiamo parlando di Star Wars Republic Commando, disponibile da oggi in versione rimasterizzata per PS4, PS5 e Nintendo Switch.

In questo gioco, poco sorprendentemente ambientato nell'universo di Guerre Stellari, si interpreterà una squadra di Commando della Repubblica impegnati in una missione nella quale occorre infiltrarsi e annientare le forze nemiche. Cronologicamente lo possiamo inserire durante le guerre dei cloni nell'Universo.

Star Wars: Republic Commando è uno sparatutto in prima persona pubblicato per la prima volta nel 2005 su PC e Xbox da LucasArts e Activision. Questa versione riveduta e corretta da Aspyr Media, invece, arriva su PlayStation 4 (e su PS5 con la retrocompatibilità) e Nintendo Switch. Star Wars Republic Commando è famoso anche per aver mostrato in anteprima nemici, veicoli e scenari che sarebbero poi stati mostrati all'interno dell'Episodio III.

Nella nostra recensione del Star Wars Republic Commando originale parliamo di un buon titolo, anche se abbastanza lineare. Questa versione rimasterizzata dovrebbe essere piuttosto fedele al materiale originale e non andare ad intaccare in nessun modo la struttura del 2005.

Gli darete una chance?