Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds, beta e nuovo trailer da Square Enix

Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds è il nuovo action RPG per piattaforme mobile da parte di Square Enix e DeNA, incentrato sulla nota serie di manga e anime, che torna a mostrarsi in un nuovo trailer in occasione dell'apertura della prima fase di beta test.

Il gioco è previsto arrivare nel corso del 2021 su iOS e Android in tutto il mondo, con una pre-registrazione già in corso attraverso Google Play e un periodo di beta test su Android che dovrebbe partire oggi e andare avanti fino al 15 aprile.

Annunciato il mese scorso, Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bond conterrà una storia inedita, nonostante sia ovviamente collegata all'universo di riferimento del manga, che ci vede affrontare varie avventure per sconfiggere Hadlar, il Signore Oscuro, in quanto seguaci di Avan. Dopo il periodo di pace seguito agli eventi che hanno portato L'Eroe a salvare il mondo, è di nuovo il momento di imbracciare le armi contro le forze del male, a quanto pare.

Su una remota isola dei mari del sud, un ragazzo chiamato Dai vive tranquillamente in mezzo a varie creature, sognando di diventare anche lui un eroe. E proprio questo sembra essere il suo destino, dal momento che il Dark Lord si risveglia ponendo un'enorme minaccia alla pace del mondo. Il cast comprende i personaggi storici della serie come Dai, Popp, Maam, Avan e vari altri, con la necessità di costruire un party ed esplorare due mondi che fanno da ambientazione a questo action RPG.

Il sistema di combattimento viene definito come "three-lane battles", dunque potrebbe essere qualcosa di simile a una sorta di MOBA come elementi di gameplay, con la possibilità di affrontare il gioco in multiplayer cooperativo e un sistema di "bonding" per collegare tra loro i vari eroi. Per saperne di più, intanto potete registrarvi alla versione Android a questo indirizzo.