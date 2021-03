Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds in uscita su iOS e Android

Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds arriverà anche in occidente: l'uscita del mobile game per iOS e Android prodotto da Square Enix avverrà nel corso di quest'anno.

Legato senza dubbio a Infinity Strash - Dragon Quest: The Adventure of Dai, l'episodio in arrivo su PS4 e Ninteno Switch, il gioco adotta una formula particolare, con spettacolari scontri che si svolgono su tre corsie.

Le pre-registrazioni per Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Bonds sono già aperte su Google Play e lo resteranno fino al 4 aprile, mentre dal 7 al 15 aprile si svolgerà una closed beta.

"Pubblicato su Weekly Shonen Jump, una rivista con 47 milioni di copie vendute in Giappone, Dragon Quest The Adventure of Dai è un capolavoro senza tempo che ha lasciato il segno nella storia dei manga ed è rinato sotto forma di serie animata!", si legge nella sinossi del gioco.

"Ora potrete rivivere la leggenda di The Adventure of Dai in questo nuovo RPG pieno di azione, rifatto e ottimizzato per i vostri dispositivi mobile."

"Mentre una nuova crisi minaccia il mondo, Dai fa una promessa al suo mentore, incontra nuovi amici e pian piano impara qualcosa di più sul suo destino inevitabile."