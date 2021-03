Darkest Dungeon: The Board Game: il gioco da tavolo è ancora prenotabile su KickStarter

Darkest Dungeon è senza dubbio uno dei dungeon crawler più riusciti degli ultimi anni. In attesa di avere nuove informazioni sul secondo capitolo, su Kickstarter è stata avviata una campagna per creare la versione da tavolo di questo gioco di ruolo. La campagna è stata un successo clamoroso, facendo diventare Darkest Dungeon: The Board Game una dei più grandi successi della piattaforma, oltre che l'adattamento di un videogioco che ha raccolto più fondi.

In molti di voi lo sapranno già, ma terminata la campagna iniziale, la casa di produzione ha dovuto trovare un modo per poter raccogliere le adesioni anche di coloro che si sono lasciati sfuggire la prima raccolta fondi. Darkest Dungeon: The Board Game, infatti, non arriverà mai ufficialmente nei negozi e sarà un'esclusiva di Kickstarter. Per questo motivo tutti coloro che si sono fatti sfuggire il gioco potranno rimediare attraverso l'iniziativa Late Pledge, che è possibile trovare a questo indirizzo.

Il gioco da tavolo è un'esperienza cooperativa da per 1-4 giocatori nella quale dovrete reclutare nuovi eroi per portare a termine 11 impegnative missioni. Ogni partita dura circa 90 minuti. Il gioco da tavolo è disponile in formato di base, ma Mythic Games ha già previsto anche diversi set di espansione, ognuno ispirato ai DLC del videogioco originale.

Le offerte partono da 100 dollari, per il gioco di base e tutti i traguardi sbloccati durante la campagna, fino ad arrivare alla versione Ancestrale, che contiene il gioco di base e le sei espansioni. A questo dovrete aggiungere le spese di spedizione.

Il gioco è disponibile anche in italiano e dovrebbe essere stampato nell'ottobre del 2021. Cosa ne pensate? Ecco il trailer di presentazione.