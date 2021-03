GameStop: WallStreetBets ha donato oltre 300mila dollari guadagnati con $GME per salvare gorilla

Una delle consuetudini di WallStreetBets, il subreddit creato per provare a capire su quali azioni scommettere e fare guadagni folli, è quella di donare parte delle "vincite" in beneficienza, in modo da "bilanciare il karma" e ringraziare il "dio dei teneri ricavi". Nel caso delle azioni di GameStop, WSB ha deciso di sostenere la Dian Fossey Gorilla Fund, una celebre associazione che si occupa di salvare questi possenti animali. In pochi giorni hanno raccolto oltre 300mila dollari.

Come tutto quello che succede in questa community, il motivo di questa scelta è per metà serio e per metà goliardico. Se da una parte i soldi donati sono veri e sono in quantità ingenti (così come sono i guadagni di molti grazie alla vicenda dello short squeeze di GameStop), il motivo della scelta dei gorilla, o delle scimmie in generale, è dovuto al fatto che tra di loro questi redditors si danno delle scimmie (per il fatto di andare avanti ostinatamente con le loro convinzioni), dei degenerati (perchè investono più di quanto dovrebbero) e dei ritardati (abbastanza auto-esplicativa).

Comunque la si veda, in questo caso il subreddit sta partecipando in massa ad una raccolta fondi che ha garantito oltre 300mila dollari in meno di una settimana per adottare e quindi salvare una grande quantità di primati.