Fortnite Stagione 6, Crisi Zero: il trailer ufficiale dell'evento

Fortnite Stagione 6 inizia ufficialmente con il trailer dell'evento Crisi Zero, che conclude la Stagione 5 con un botto, letteralmente, coinvolgendoci in una nuova, emozionante battaglia.

Dopo i leak relativi a Lara Croft, la nuova mappa e il Battle Pass di Fortnite Stagione 6, eccoci al dunque: godiamoci lo spettacolare video realizzato da Epic Games e prepariamoci a vivere un nuovo momento epico per il celebre battle royale.

Il Capitolo 2 - Stagione 6 inizierà il 16 marzo, con la conclusione esplosiva degli eventi della Stagione 5. Appena vi lancerete nella nuova stagione, giocherete la conclusione della missione dell'agente Jones nel finale della Crisi zero. Le conseguenze di questo evento riplasmeranno la Realtà così come la conosciamo.

Non preoccupatevi: il Finale della Crisi zero è un'esperienza in giocatore singolo, potrete giocarci non appena deciderete di giocare la stagione per la prima volta. Vuoi prima vederlo online? Condivideremo presto i dettagli su come guardare la prima mondiale insieme a tutti, a cominciare dal nostro filmato di storia più ambizioso di sempre!

È in gioco il destino della realtà! Ecco alcuni suggerimenti prima della fine della Stagione 5. Ci vediamo dall'altra parte!