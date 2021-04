Sea of Thieves, Stagione 2 in arrivo su Xbox e PC: data di uscita

Sea of Thieves si aggiornerà presto con l'arrivo della Stagione 2 su Xbox Series X|S, Xbox One e PC, con la nuova mandata di contenuti ed eventi per la simulazione di vita piratesca prevista iniziare il 15 aprile 2021.

Rare ha annunciato la data di apertura della Stagione 2 di Sea of Thieves, pubblicando anche un teaser trailer per mostrare qualcosa dei contenuti che caratterizzeranno questa nuova stagione piratesca, pur rimanendo ancora molto sul vago. Ulteriori spiegazioni arriveranno in seguito, anche perché le Stagioni di Sea of Thieves si sviluppano in ondate successive di eventi e aggiunte varie al mondo di gioco.

In ogni caso, l'avvio ufficiale della Stagione 2 è fissato per il 15 aprile 2021 e durerà probabilmente anche questa circa tre mesi, portandoci dunque fino al cuore dell'estate. All'interno, ci sarà spazio per 100 livelli e ricompense da conquistare, tra aggiornamenti ed eventi vari in grado di mantenere vivo il mondo piratesco di Sea of Thieves.

Tra le novità visibili nel trailer c'è una nuova emote che consente di nasconderci dentro a una botte, nuovi oggetti cosmetici tra cui una Skeleton Skin e varie altre novità, oltre ovviamente alle quest e alle aggiunte contenutistiche più sostanziose che arriveranno nei prossimi mesi.

Nel frattempo, Il gioco rare ha festeggiato 20 milioni di giocatori che hanno preso parte al suo mondo e a quanto pare lo scorso gennaio è stato il mese migliore di sempre per Sea of Thieves, nonostante sia uscito tre anni fa.