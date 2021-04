Nintendo Switch domina le vendite hardware e software in Giappone nel primo trimestre del 2021

Nintendo Switch è comunque su un altro pianeta, avendo venduto 1,7 milioni di console sul totale di 2,1 milioni complessivo per quanto riguarda le console da gioco, come vediamo nella classifica delle vendite hardware del Q1 2021 :

Dal punto di vista hardware, le cose vanno un po' meglio per Sony, che è riuscita a piazzare 325.061 PS5 vendute nel Q1 2021 e quasi 60.000 PS4, mentre Microsoft con Xbox Series X|S continua a non riuscire a penetrare sul mercato nipponico rimanendo sotto le 10.000 unità vendute nel primo trimestre dell'anno.

Famitsu ha pubblicato i dati di vendita complessivi relativi a hardware e software da gioco in Giappone nel primo trimestre del 2021 , dimostrando ancora una volta il dominio assoluto di Nintendo Switch sulla concorrenza, in una situazione che sembra quasi di monopolio.

Tuttavia, il dominio vero di Nintendo Switch sulla concorrenza emerge soprattutto dai dati software. È vero che si parla solo del mercato retail fisico nella classifica riportata qui sotto, mentre per PS4 e PS5 probabilmente le vendite si sono spostate molto sul digitale anche in Giappone, ma i risultati sono impressionanti:

Questo per riportare solo le prime 20 posizioni della classifica: il primo gioco non Nintendo Switch si trova solo alla posizione 32 ed è Little Nightmares per PS4, mentre il primo dei giochi PS5 è Marvel's Spider-Man: Miles Morales in posizione 54.

L'annichilimento della concorrenza emerge chiaramente da un semplice grafico a torta che mostra le quote di mercato in mano alle varie console per quanto riguarda il mercato software videoludico in Giappone:



Il grafico mostra la suddivisione in quote di mercato per ogni piattaforma del software videoludico in Giappone



In pratica, la suddivisione è questa: