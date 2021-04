Cliff Bleszinski, creatore di Gears of War, conferma un nuovo gioco in sviluppo

Cliff Bleszinski sta tornando alla carica sul mercato videoludico, a quanto pare, con il creatore di Gears of War che ha menzionato il suo nuovo gioco in un tweet ancora molto vago ma che sembra preannunciare ulteriori notizie in arrivo fra breve.

"E sì, per la cronaca, sto lavorando a una cosa nuova e voglio che sappiate che per me ogni giorno è un'agonia il fatto di non poterne parlare", ha affermato il celebre CliffyB in un messaggio affidato a Twitter, aggiungendo infine "Deal with it, vi voglio bene". A dire il vero, non viene riferito esattamente che si tratti di un videogioco e considerando la poliedricità emersa di recente per il personaggio in questione non possiamo dare nulla per scontato.



Tuttavia, di recente aveva parlato di un nuovo videogioco che a quanto pare "non è un dannato battle royale", dunque potrebbe trattarsi di questo. Tra i dettagli successivi, rispondendo a delle domande ha anche confermato che il nuovo progetto "non comprende seghe elettriche", a quanto pare, ovvero una delle caratteristiche iconiche della serie Gears of War.

Restiamo in attesa di informazioni su questo nuovo progetto, che arriva dopo i fallimenti di LawBreakers e Radical Heights, che hanno portato alla chiusura dello studio Boss Key e Bleszinski ad allontanarsi definitivamente dal mondo videoludico per dedicarsi addirittura alla produzione di musical a Broadway.