Sea of Thieves, trailer e tanti regali in arrivo per festeggiare i 20 milioni di giocatori

Rare e Microsoft hanno annunciato con un trailer che dopo tre anni dall'uscita Sea of Thieves ha superato i 20 milioni di giocatori. Per festeggiare questo doppio traguardo lo studio inglese ha svelato tutti i regali che ha intenzione di distribuire per festeggiare con i suoi fan.

Da quando è arrivato su Steam, Sea of Thieves sta infrangendo ogni precedente record. A circa tre anni dalla sua uscita, infatti, questo sandbox a tema piratesco ha sfondato quota 20 milioni di giocatori. Per questo motivo chiunque accederà al gioco entro il 25 marzo otterrà gratuitamente un set Prosperous Captain's Sails. I membri Xbox Game Pass, inoltre, riceveranno un'emote per saltare di gioia, ma solo se si collegheranno entro il 21 marzo.

Tra i perk dell'Xbox Game Pass Ultimate c'è un pacchetto Ocean Crawler, mentre su Twitch verrà distribuito dell'equipaggiamento della Guilded Phoenix e l'emote Hornpipe Dance a tutti coloro che guarderanno i partner di Sea of Thieves per più di 20 minuti.

Da domani fino al 22 marzo, inoltre, sarà possibile partecipare ad uno speciale evento, il weekend Oro e Gloria. Tutti coloro che parteciperanno potranno ottenere doppio oro, reputazione stagionale extra, un fumetto gratuito di Sea of ​​Thieves Origins e un'emote ROFL gratuita da riscattare nel Pirate Emporium.

Questo sarà l'ultimo aggiornamento della prima stagione: la seconda arriverà a breva carica di novità.