Street Fighter 5: Champion Edition, un video mostra il gameplay di Dan

Capcom ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Street Fighter 5: Champion Edition per mostrare in azione il nuovo personaggio scaricabile: Dan Hibiki, che ovviamente non ha rinunciato al suo kimono rosa. Si tratta di un eroe, per modo di dire, ben conosciuto dagli appassionati della serie, che in questa nuova incarnazione sembra particolarmente forte, nonostante non abbia perso il suo piglio da spalla comica.

Nel filmato possiamo vedere tutte le mosse del nuovo combattente, comprese quelle speciali. Dan è il primo personaggio scaricabile della quinta stagione di Street Fighter V: Champion Edition. Gli altri saranno Rose, Oro, Akira di Rival Schools e un quinto non ancora annunciato.

Nato a Hong Kong, Dan è figlio di Gou Hibiki, il guerriero che ha stappato l'occhio a Sagat, rimanendo però ucciso nello scontro. Addestrato da Gouken, lo stesso maestro di Ryu e Ken, fu cacciato dal dojo per il suo ardente desiderio di vendicare la morte dell'amato genitore. Appare per la prima volta nella serie in Street Fighter Alpha.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Street Fighter 5: Champion Edition è disponibile per PC e PS4, ma è giocabile in retrocompatibilità anche su PS5.