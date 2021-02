Street Fighter V: Champion Edition, video svela tutti i dettagli del Season Pass 5

Capcom ha svelato tutti i dettagli del Season Pass 5 di Street Fighter V: Champion Edition con un lungo video. Il primo è l'arrivo del primo personaggio scaricabile il 22 febbraio, insieme allo stage gratuito "The Grid Alternative". Sempre lo stesso giorno il gioco sarà nuovamente aggiornato con alcuni ritocchi agli equilibri dei combattenti.

Mostrati anche i dettagli di Rose, il prossimo personaggio scaricabile, e del suo stage, "Marina of Fortune". Non sono mancate sezioni di gameplay, con la nuova meccanica V-Shift e c'è stato l'annuncio a sorpresa di Eleven come personaggio bonus del Season Pass 5.

Capcom ha anche fatto un annuncio che farà discutere: un Premium Pass del Season Pass 5, dal prezzo non proprio economico: 39,99€. Entrambi sono disponibili da oggi in prenotazione. Vediamo i contenuti di entrambi a confronto:

Premium Pass (39,99€)

La stagione 5 introduce 5 nuovi personaggi

Dan, Rose, Oro, Akira

Un personaggio non ancora annunciato

Disponibilità dei contenuti

Febbraio 2021

DLC di Dan (costumi storia/battaglia, colori, titolo speciale e tema del profilo lottatore)

Costumi aggiuntivi: Nostalgic (Dan), Sports (Ed, Menat e Lucia) e Killer Bee (Cammy)

Contenuto bonus: Eleven con titolo speciale e tema del profilo lottatore

Street Fighter V - Season 5 Special Wallpapers

Fight Money: 100.000 FM

Disponibilità prevista: primavera 2021

DLC di Rose (costumi storia/battaglia, colori, titolo speciale e tema del profilo lottatore)

Contenuti aggiuntivi: 7 costumi, 2 titoli e 1 scenario

Disponibilità prevista: estate 2021

DLC di Oro e Akira (costumi storia/battaglia, colori, titolo speciale e tema del profilo lottatore)

Contenuti aggiuntivi: 2 costumi e 1 scenario

Disponibilità prevista: autunno 2021

DLC del personaggio non ancora annunciato (costumi storia/battaglia, colori, titolo speciale e tema del profilo lottatore)

Contenuti aggiuntivi: 2 costumi

Character Pass (24,99€)

La stagione 5 introduce 5 nuovi personaggi

Dan (disponibilità prevista: febbraio 2021)

Rose (disponibilità prevista: primavera 2021)

Oro (disponibilità prevista: estate 2021)

Akira (disponibilità prevista: estate 2021)

Un personaggio non ancora annunciato (disponibilità prevista: autunno 2021)

Contenuti per ciascuno dei 5 nuovi personaggi della stagione 5

Costume battaglia

Colori aggiuntivi (colori da 3 a 10 per costume predefinito)

Titolo speciale

Contenuto bonus: Eleven

Accesso a "Eleven"

Titolo speciale

Tema del profilo lottatore

Street Fighter V - Season 5 Special Wallpapers