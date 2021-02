Axiom Verge 2 per PC è un'esclusiva Epic Games Store

Axiom Verge 2 per PC sarà disponibile in esclusiva sull'Epic Games Store e, come la versione Nintendo Switch, sarà lanciato nel 2021, in data ancora da destinarsi. A dare l'annuncio durante l'Epic Games Store Showcase primaverile è stato lo sviluppatore Thomas Happ.

Come Axiom Verge, Axiom Verge 2 è un metroidvania 2D in pixel art. Si tratta inoltre di un gioco completamente nuovo, con nuovi personaggi, nuove abilità, nuovi nemici e un nuovo mondo. Non ci sarà quindi bisogno di aver giocato l'originale per comprendere gli eventi principali del gioco.

Per la seconda volta l'intero sviluppo è stato eseguito da Tom Happ (evidentemente non gli piace lavorare in team), che si è occupato della musica, della grafica, del game design e della programmazione.

Tra le caratteristiche promesse: un grande mondo da esplorare in modo non lineare; il protagonista avrà la capacità di fare l'hacking dei nemici e potrà contare su diversi droni, tutti con le loro capacità. Ci sarà anche una caratteristica maggiore segreta, che lo sviluppatore vuole che i giocatori scoprano da soli.