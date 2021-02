Chivalry 2 data di uscita e beta per PC e console

Chivalry 2, il videogioco d'azione multigiocatore ad ambientazione medioevale sviluppato da Torn Banner Studios, è ricomparso a sorpresa durante l'Epic Games Store Showcase. Lo studio di sviluppo, pur non mostrando nulla di nuovo, ha annunciato la data di uscita del gioco: 8 giugno 2021. Coloro che volessero provare questo action prima del tempo potranno provare ad entrare nella closed beta che si terrà tra il 26 e il 29 marzo. La beta servirà anche per testare il cross-platform con le console.

A questo indirizzo è possibile iscriversi alla beta e trovare tutti i dettagli di Chivalry 2.

Come dicevamo, Chivalry 2 arriverà anche su PS5, PS4, Xbox Series X e Xbox One e avrà il cross-play. Si tratta di un gioco multiplayer online nel quale impersoneremo un guerriero medioevale impegnato a combattere contro una fazione avversaria. Si tratta di una sorta di via di mezzo tra Call of Duty e For Honor, nel quale bisognerà scegliere una classe e dell'equipaggiamento e affrontare il nemico in battaglie campali.

Il primo gioco è stato uno dei primi successi online, nonostante i tanti limiti tecnici che flagellavano l'esperienza, come un netcode poco stabile e performante. Questo seguito promette di migliorare in tutto e per tutto il gioco, dalle meccaniche di base alla grafica. La Closed Beta del 26-29 marzo servirà anche a migliorare questi aspetti del gioco.

Dopo il rinvio al 2021, adesso sappiamo che Chivalry 2 arriverà l'8 giungo 2021 sull'Epic Games Store e su console. Che ve ne pare?