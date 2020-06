Chivalry 2 annunciato per PS5, PS4, Xbox Series X e Xbox One: avrà il cross-play

Chivalry 2 è stato annunciato da Torn Banner Studios nelle versioni PS5, PS4, Xbox Series X e Xbox One: tutte supporteranno il cross-play, il che significa che sarà possibile partecipare alle battaglie in multiplayer da qualsiasi piattaforma.

Lo spettacolare trailer pubblicato in occasione della prima giornata della Summer of Gaming di IGN anticipa la violenza e la frenesia del gioco, con partite a cui possono partecipare fino a 64 persone.

La data di uscita di Chivalry II non è ancora stata rivelata: il titolo è previsto per il 2020 ma non è chiaro se tale finestra di lancio sia comune a tutte le piattaforme ufficializzate o solo alla versione PC.

Chivalry 2 è uno slasher multigiocatore in prima persona ispirato alle battaglie medievali cinematografiche. I giocatori si tufferanno nell'azione in tutti i momenti più iconici dell'epoca: dal fragore delle spade alla pioggia di frecce incendiate, fino agli assedi ai castelli e molto altro.

Domina enormi campi di battaglia da 64 giocatori. Le catapulte seminano il caos quando assedi i castelli, incendi i villaggi e massacri luridi contadini nelle mappe Obiettivo di squadra.