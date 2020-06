Senua's Saga: Hellblade 2 utilizza l'Unreal Engine 5, rivela Microsoft

Senua's Saga: Hellblade 2 utilizza l'Unreal Engine 5: lo ha rivelato Jason Ronald di Microsoft nell'ambito di un lungo post che riassume le caratteristiche e la line-up di Xbox Series X.

Annunciato ai Game Awards 2019, Senua's Saga: Hellblade 2 è il nuovo titolo sviluppato da Ninja Theory, team diventato first party dopo l'acquisizione da parte della casa di Redmond.

Ai tempi del reveal del gioco, tuttavia, l'ultima versione del motore grafico di Epic Games non era ancora stata ufficializzata e sorprende scoprire oggi che quel trailer in-engine era appunto mosso dall'Unreal Engine 5.

"La potenza di Xbox Series X è stata dimostrata la prima volta durante l'annuncio di Senua's Saga: Hellblade II", ha scritto Ronald. "Il team costruirà il gioco su Unreal Engine 5 e sfrutterà le capacità della console per portare il franchise di Hellblade a livelli mai visti prima."

"Il materiale mostrato era stato catturato in-engine e riflette la potenza che Xbox Series X mette a disposizione degli sviluppatori per creare nuovi universi, esperienze e giochi in modi che non avete mai immaginato."