Call of Duty: Warzone e Modern Warfare: Stagione 4 al via, spazio occupato ridotto

Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare vedranno fra poche ore l'inizio della Stagione 4: stando all'annuncio di Infinity Ward, la nuova season avrà inizio domani, 11 giugno, alle 8.00 del mattino.

Si tratta esattamente di un giorno in più rispetto alla data di uscita emersa da un leak per la Stagione 4, ma i fan dello sparatutto prodotto da Activision hanno più di un motivo per gioire.

Sembra infatti che gli sviluppatori di Infinity Ward si stiano impegnando per ridurre lo spazio occupato dal gioco su disco tramite un nuovo sistema di compressione.

Il download dei contenuti per la Stagione 4, ad esempio, andrà a occupare solo 4 GB su hard disk a fronte di un peso sostanzialmente superiore in fase di scaricamento.

New #ModernWarfare and #Warzone content is live tonight, June 10th @ 11PM PDT!

Infinity Ward has confirmed they are working to reduce file sizes for Modern Warfare and Warzone on consoles.

Tonight's update will be a large download, but only take up 4GB of space.

If you don't want certain modes installed, you can remove them. https://t.co/J68YFtAmz1