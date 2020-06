COD Modern Warfare e Warzone, la data d'uscita della stagione 4 emerge da un leak

La nuova data d'uscita della Stagione 4 di COD Modern Warfare e Call of Duty Warzone è emersa da un leak. Alcuni dataminer, infatti, hanno scoperto che Activision è intenzionata a pubblicare i nuovi contenuti per i suoi shooter mercoledì 10 giugno 2020 alle ore 08:00 del mattino.

La Stagione 4, infatti, è stata rimandata a causa delle manifestazioni in USA e Activision non aveva ancora condiviso quando la nuova stagione sarebbe iniziata. Analizzando i file dell'aggiornamento del gioco, però, alcuni utenti hanno trovato la nuova data di inizio. Senza grosse sorprese corrisponde al consueto aggiornamento del servizio, previsto per martedì 9 giugno alle 23, ora del Pacifico. Il che vuol dire che in Italia la nuova stagione debutterà mercoledì 10 giugno alle 8 del mattino, se i nostri calcoli non sono sbagliati.

A breve, quindi, oltre alla conferma della data, dovrebbero arrivare anche le prime informazioni su tutte le novità contenute in questa quarta Stagione. Cosa vorreste veder arrivare? Sapevate che il Gulag di Call of Duty: Warzone è ora disponibile in Creativa di Fortnite?

We can now give 99% verifiable confirmation that #Season4 of #CallofDuty #ModernWarfare and #Warzone will be available at the normal Tuesday update time on June the 9th.

So 11 PM PST. This information is directly from the files, and has been verified through multiple sources. https://t.co/OPmTQSpfhO