Fortnite, il Gulag di Call of Duty: Warzone è ora disponibile in Creativa, ecco i codici

La zona del Gulag è una delle più popolari di Call of Duty: Warzone; ma probabilmente piace parecchio anche ai giocatori di Fortnite Capitolo 2, altrimenti uno di loro non si sarebbe preso la briga di ricrearla fedelmente all'interno della Modalità Creativa.

Avete capito bene: la mappa Gulag di Call of Duty: Warzone è ora disponibile anche su Fortnite, tramite la Modalità Creativa. Potrete recarvi lì con i vostri amici, e sfidarvi in una battaglia senza esclusione di colpi. Sarà sufficiente utilizzare i codici della modalità in questione, che vi riportiamo poco più avanti in calce all'articolo. Non si tratta ovviamente di una collaborazione tra Epic Games e Activision, ma della buona volontà dei giocatori di entrambi i titoli.

Prima di proseguire oltre, però, date un'occhiata alla creazione in questione, cominciando dai giardini del Gulag. Le immagini parlano da sole circa la bontà del lavoro.

Si passa poi all'area vera e propria della mappa in questione, cioè quella asfittica con i tetri ambienti interni; e qui tra l'altro il giocatore di Fortnite non ha ricreato anche il glitch che trasforma la zona in un cimitero infestato.

Da ultimo la foresta circostante:

A questo punto vi forniamo i codici da utilizzare in Modalità Creativa per accedere alle aree che vi abbiamo mostrato; potrete farlo dall'HUB di gioco principale: