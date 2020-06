Steam Game Festival rimandato, ecco la nuova data per l'evento di Valve e Geoff Keighley

Steam Game Festival: Summer Edition, ovvero l'evento dedicato al mondo Steam organizzato per presentare diverse novità nell'ambito del PC Gaming targato Valve in assenza dell'E3 2020, è stato anch'esso rimandato, con le nuove date fissate dal 16 al 22 giugno 2020.

A dire il vero, lo Steam Game Festival si sarebbe comunque dovuto tenere nella settimana dell'E3, dunque non è proprio un evento sostitutivo, ma viste le ampie manifestazioni antirazziste legate al movimento Black Lives Matter anche Valve ha deciso per lo spostamento dell'evento, che andrà dunque dal 16 al 22 giugno.

Si tratta della terza edizione dell'evento, in questo caso collegato anche alla catena di presentazioni gestita da Geoff Keighley per questa estate con la Summer Game Fest. All'interno dello Steam Game Festival ci dovrebbe essere spazio per nuovi annunci ma anche per demo disponibili al pubblico per un tempo limitato o "brevi esperienze giocabili" di titoli in arrivo, messe a disposizione direttamente all'interno di Steam.

Anche questo viene dunque spostato, all'interno di una riorganizzazione generale dell'assetto degli appuntamenti per questa ricca ma sempre più confusionaria estate videoludica, che dopo la cancellazione dell'E3 2020 continua ad andare incontro a imprevisti.

Tutti i recenti spostamenti sono ovviamente dovuti agli eventi emersi in seguito alla tragica morte di George Floyd e agli ampi movimenti di protesta che sta alimentando negli USA e in altre parti del mondo. Tra gli appuntamenti più in vista ad essere stati spostati ci sono la presentazione di PS5, il Guerrilla Collective e anche Fortnite Stagione 3.