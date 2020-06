Pokémon GO: in arrivo gli adesivi per personalizzare i Pacchi Amicizia

Niantic Labs ha confermato che molto presto Pokémon GO riceverà una nuova funzionalità, quella legata agli adesivi. Questi ultimi potranno essere applicati ai Pacchi Amicizia inviati agli amici... così da consegnare, assieme agli strumenti previsti, anche un sorriso.

La feature dovrebbe debuttare a breve su Pokémon GO, nella più rosea delle aspettative entro la fine di giugno 2020. Non appena disponibile, Niantic Labs regalerà a tutti i giocatori un set di cinque adesivi, da applicare immediatamente ai Pacchi Amicizia di Pokémon GO inviati ai propri amici. Sarà poi possibile ottenere nuovi adesivi dai regali ricevuti, generando così un circolo virtuoso; modelli inediti verranno proposti anche nel negozio di Pokémon GO, ovviamente a pagamento. Per ora non sembra che gli sticker verranno resi disponibili come ricompensa dalle missioni quotidiane o speciali, ma mai dire mai. Chissà, Niantic potrebbe crearne di esclusivi proprio in occasione del Pokémon GO Fest 2020.

Per inviare un adesivo ai propri amici basterà applicarlo al pacco amicizia prima dell'invio: ovviamente è previsto un utilizzo singolo, quindi una volta usato un adesivo quest'ultimo sarà perso per sempre, o almeno finché non ne otterrete uno identico ricevendo a vostra volta un pacco amicizia. Abbiamo anche una prima immagine da mostravi, pensata per questa funzionalità: mostra i primi due adesivi in arrivo, il primo dedicato ovviamente a Pikachu, il secondo a Bulbasaur.