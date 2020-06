Resident Evil 8, nuove informazioni su storia, nemici e personaggi da altre voci di corridoio

Resident Evil 8 torna protagonista delle voci di corridoio ancora su Rely on Horror, sito che continua la sua campagna di informazioni sul nuovo capitolo di Capcom senza però che queste possano essere considerate ufficiali o attendibili in alcuni modo, ma le novità riguardanti storia, nemici e personaggi riportate in questo caso si presentano alquanto interessanti.

Prima di continuare, tenete presente che le informazioni riportate qui sotto, sebbene assolutamente non ufficiali, possono considerare potenziali spoiler anche particolarmente importanti della storia del nuovo capitolo, dunque se non volete avere anticipazioni evitate di leggere quanto segue.





Secondo quanto riferito da Rely on Horror, la tematica dell'occulto sarà preponderante all'interno di Resident Evil 8: si tratta dunque di una frangia dell'horror piuttosto diversa da quella messa in scena finora, non c'è nulla di magico, ma si è creato un culto inquietante sul nuovo virus, che a quanto pare crea allucinazioni ed eventi sovrannaturali. In un certo senso, potrebbe rappresentare un ritorno alle atmosfere di Resident Evil 4.

L'antagonista principale è chiamato Alan R. ed è un Conte nell'area in cui si svolge il gioco, che abita all'interno di un castello, leader di "The Connections" che sembra essere collegato al culto in questione, con il personaggio che era già emerso in precedenza in altre voci. Un villain secondario sembra essere Natalia/Alex Wesker, che tornerebbe dunque da Resident Evil: Revelations 2.

Il nuovo personaggio giocabile è Emily, una giovane donna abitante del villaggio in cui è ambientato il gioco, che aiuta Ethan ed è in cerca del proprio padre.

Per quanto riguarda il gameplay, sembra che l'uso della torcia abbia una grande importanza nel gioco: molte zone sono buie e l'utilizzo della torcia risulta dunque obbligatorio per poter vedere qualcosa, ma questa ha una batteria che si scarica e deve essere usata con parsimonia.

Le ambientazioni di Resident Evil 8, oltre al villaggio presente anche nel sottotitolo del gioco (rappresentato come VIllage, in modo da simulare il numero romano), comprendono anche castelli, caverne e foreste, in generale ci sarà una maggiore insistenza sulle ambientazioni aperte rispetto al resto della serie (anche in questo caso rifacendosi forse a Resident Evil 4, viene da pensare).

La storia vede l'arrivo di Chris Redfield alla caccia del figlio di Ethan. A quanto pare, Ethan e Mia hanno avuto un figlio, che però risulta deformato e in qualche modo corrotto dalle infezioni contratte in Resident Evil 7. Un Chris Redfield decisamente spietato fa irruzione nella casa in cui Ethan e Mia vivono, uccidendo il figlio e poi anche Mia, a quanto pare operando di testa propria e senza una missione vera e propria alle spalle.

Ethan si risveglia tempo dopo, a quanto pare rapito da figure misteriose, ritrovandosi all'interno del villaggio che dà il nome a Resident Evil 8. La sua missione sarà intraprendere un percorso tra le montagne, dove peraltro si sono verificati misteriosi accadimenti. All'inizio il protagonista sarà disarmato e troverà delle armi solo avanzando un po'.

I nemici principali sono zombie ed esseri umani particolarmente pallidi ed emaciati, che ricordano i Ganados di Resident Evil 4, ma sono presenti anche lupi e nemici simili ai Licker, oltre a zombie armati che appaiono soprattutto nelle fasi successive del gioco all'interno del castello. Tra le creature più inquietanti ci sono i "beast men", che potrebbero riferirsi a quelli che erano stati identificati in precedenza come licantropi, che dovrebbero rappresentare delle notevoli novità all'interno della serie.

Ovviamente, prendete tutto come semplici voci di corridoio, con altre che sostengono che Resident Evil 8 verrà presentato a giugno come cross-gen.