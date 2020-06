Resident Evil 8 presentato a giugno come cross-gen, altre voci dall'insider Dusk Golem

Resident Evil 8 potrebbe essere presentato a giugno, ovvero questo mese, anche secondo il presunto insider Dusk Golem, che ormai da mesi sta lanciando le sue informazioni su internet riguardanti il gioco Capcom, confermando peraltro che si tratta di un cross-gen e altre informazioni.

Ovviamente vanno tutte prese come semplici voci di corridoio, ma si tratta di informazioni piuttosto interessanti, anche perché dimostrerebbero una presentazione decisamente vicina di Resident Evil 8. In sostanza, confermerebbe quanto emerso in precedenza, ma senza rifarsi alla medesima fonte, sul fatto che il gioco potrebbe essere presentato il 10 giugno, anche se Dusk Golem dice solo di "sospettare" che la presentazione sia prevista per giugno, sostenendo comunque che Resident Evil 8 dovrebbe mostrarsi entro agosto, essendo previsto originariamente per l'E3 2020.

Da notare che il 10 giugno sarebbe anche la data in cui, secondo il celebre calendario di Jeff Grubb, potrebbe esserci l'evento di giugno di Xbox Series X, dunque forse l'evento potrebbe contenere la presentazione di Resident Evil 8, anche se finora sapevamo che tale evento si sarebbe dovuto basare soprattutto su console e servizi.

Altre informazioni da parte di Dusk Golem riguardano il fatto che Resident Evil 8 dovrebbe essere un gioco cross-gen e che sarà un titolo in soggettiva, seguendo dunque l'impostazione di Resident Evil 7.

(2/2) The only reason it might not is it's not a launch game.

Resident Evil 8 I have no idea when the reveal is, but it was supposed to be E3 originally. It's a cross-gen game, similarly I think August is the latest it'll show up, but I suspect it'll show up somewhere this month