Xbox Series S, la console economica Lockhart non esiste? Botta e risposta tra Forbes e Tom Warren

Continua la leggenda di Xbox Series S, detta anche Lockhart, con Forbes che mette in dubbio l'esistenza della console fino a poco tempo fa data quasi per certa da molti ma con Tom Warren di The Verge a smentire il costrutto del sito, affermando che la console esiste.

In effetti, l'articolo di Forbes da parte di Paul Tassi tocca vari argomenti condivisibili, come il fatto che, arrivati ormai a questo punto, la presenza di una console che non è mai stata ufficialmente annunciata da parte di Microsoft sarebbe alquanto in controtendenza con l'atteggiamento tenuto finora dalla casa di Redmond, che è stata molto chiara fin dall'inizio sulle proprie intenzioni e sulle caratteristiche di Xbox Series X.

Inoltre, il fatto di voler garantire una compatibilità estesa e il supporto continuativo con Xbox One almeno per i primi anni di Xbox Series X renderebbe superflua un'ulteriore soluzione intermedia rappresentata dalla presunta Xbox Series S, inoltre potrebbe confondere ancora di più le idee dell'utenza, considerando quanto già possa essere difficile pubblicizzare la next gen in completa compatibilità con la generazione precedente.

Sarebbe inoltre in controtendenza rispetto alla ricerca della supremazia in termini di potenza della console, che è alla base del progetto Xbox Series X, oltre a non essere nemmeno più tanto giustificabile in termini di prezzo, considerando che, almeno secondo le ultime teorie, è possibile che la next gen di Microsoft non si piazzi lontana da PS5 come costo e anzi secondo alcuni potrebbe costare anche meno.

Contro a tutto questo, però, Tom Warren ha mantenuto la sua posizione, ovvero sul fatto che Xbox Series X o Lockhart esista effettivamente. A dire il vero non ha voluto esplicare tanto la questione, ma ha affermato che "non ho molto altro da dire su Lockhart oltre al fatto che, se non esistesse, non vedo perché Dante dovrebbe avere una modalità specifica per tale console".

Dante è il devkit preliminare di Xbox Series X o Xbox Scarlett, che a quanto pare contiene una modalità dedicata alla console in questione, in modo da poter scalare le caratteristiche dei giochi all'interno di un ambiente che replica le diverse specifiche hardware dei due modelli. Ovviamente, attendiamo informazioni ufficiali, che potrebbero arrivare a questo punto nella presentazione di giugno su Xbox Series X, che a quanto pare si concentrerà su console e servizi.