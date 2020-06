PS5, pubblicità della presentazione del 4 giugno anche su ESPN

A quanto pare Sony non baderà a spese per promuovere PS5, tanto che ha già iniziato una campagna battente anche solo per la presentazione della console, acquistando dei costosissimi spazi pubblicitari sul canale sportivo ESPN.

Ovviamente è naturale che Sony voglia ampliare la portata dell'evento, ma il fatto che si sia rivolta a un pubblico generalista come quello di ESPN fa capire bene quali siano i suoi obiettivi con PS5, che vuole riuscire a diffondere il più possibile come fatto con PS4.

Lo spot purtroppo non offre niente di nuovo da vedere sulla console, visto che è semplicemente il video teaser pubblicato qualche giorno fa per l'annuncio.

Per chi non lo ricordasse, la presentazionedi PS5 avverà giovedì 4 giugno alle 22:00 ora italiana. Le attese sono altissime e Sony non può permettersi di sbagliare. Sicuramente mostrerà il design finale della console e tutti i titoli first party in preparazione, come ad esempio Horizon Zero Dawn 2, ma si parla anche di third party di prestigio come il nuovo Call of Duty.