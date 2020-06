Wasteland 3 il terzo diario di sviluppo è dedicato al sistema di scelte

Il terzo videodiario di sviluppo Wasteland 3 è dedicato al sistema di scelte e conseguenze che regge il gameplay e che sarà il fulcro stesso dell'esperienza di gioco, almeno questo è ciò che promettono il publisher Deep Silver e lo sviluppatore inXile Entertainment.

Nel filmato sono intervenuti Brian Fargo, il capo di inXile, e Nathan Long, sceneggiatore anziano del gioco. Guardatelo perché è davvero interessante... come sempre quando a parlare sono dei veterani dell'industria.

Per il resto vi ricordiamo che Wasteland 3 è in sviluppo per PC, Xbox One e PS4. La versione PC sarà lanciata su Steam e GOG. La data d'uscita del gioco è il 28 agosto 2020 per tutte le versioni. Se volete avere più informazioni, leggete il nostro recente provato di Wasteland 3 in cui abbiamo scritto:

Wasteland 3 è un titolo che appare sempre più solido e che sembra poter staccare di diverse lunghezze il predecessore per via della maggiore attenzione posta da inXile nell'equilibrare gli elementi che compongono l'avventura e la maggiore cura del lato narrativo, oltre a quella del lato grafico. La versione beta ha comunque diversi limiti che ci impediscono di dare un giudizio definitivo, ma ci ha nondimeno confermato che si tratta di un titolo da aspettare per gli appassionati di giochi di ruolo.