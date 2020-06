PS5: i giochi next gen costeranno di più come produzione e sviluppo, dice Sony

Su PS5 i giochi costeranno di più, ma questo non dovrebbe riguardare i giocatori, ovvero gli utenti finali, almeno secondo le previsioni, quanto piuttosto gli sviluppatori e i publisher, visto che si parla di costi di sviluppo e produzione.

Ovviamente bisogna contestualizzare questa affermazione, che arriva peraltro da Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment, dunque un personaggio che sa decisamente quello che dice, in questo caso. Si parla ovviamente di produzione di giochi tripla A che spingano in maniera particolare sugli aspetti tecnici e sulla quantità di contenuti, considerando che comunque ci sarà un'ampia gamma di possibili soluzioni intermedie che consentiranno di sviluppare titoli a costi contenuti come sempre è stato.

Tuttavia, nella recente intervista pubblicata da GamesIndustry.biz, Jim Ryan ha affermato piuttosto chiaramente che all'aumentare degli standard qualitativi aumenteranno anche i costi, in maniera piuttosto logica: "Penso che, considerando l'avanzamento tecnologico sul fronte della grafica che consente ai giochi di diventare più realistici, questi diventeranno anche più impegnativi in termini di risorse umane e di capitali, da produrre", ha affermato il CEO di SIE, "Dunque sì, penso che probabilmente ci sarà un incremento nei budget necessari allo sviluppo di giochi".

Secondo Ryan, in ogni caso, non dovrebbe trattarsi di un incremento enorme e dovrebbe essere commisurato con un veloce ampliamento dell'utenza, che dovrebbe consentire di mantenere un buon rapporto tra costi e ricavi. Ovviamente, si parla sempre di costi lato produzione e sviluppo e in ogni caso per quanto riguarda i giochi molto impegnativi sul versante tecnologico, cosa che dovrebbe in gran parte escludere le produzioni indie o intermedie e non dovrebbe avere riflessi sui prezzi dei giochi stessi al pubblico, anche se questi restano al momento ancora un grosso mistero.

