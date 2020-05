PS5 Reveal Day, Multiplayer.it seguirà il lancio di PlayStation 5 con una maratona

Multiplayer.it ha appena annunciato una maratona in diretta su Twitch per seguire il lancio di PlayStation 5. Seguite in nostra compagnia il PS5 Reveal Day: sin dalla mattina del 4 giugno 2020 saremo in diretta per una intensa giornata piena di ospiti e approfondimenti legati al mondo PlayStation, ma non solo. Quale modo migliore per prepararsi alla presentazione ufficiale della console?

È da diverse settimane che ci stavamo lavorando, adesso che finalmente abbiamo una data di lancio certa possiamo annunciare che seguiremo il lancio di PS5 con una lunga maratona in diretta su Twitch. I volti più noti di Multiplayer.it, ma non solo, si alterneranno davanti allo schermo per ripercorrere assieme a voi la storia di PlayStation in compagnia di ospiti speciali provenienti dal settore e con approfondimenti ad hoc.

L'obiettivo è quello di partire la mattina e arrivare alla presentazione di PS5 belli carichi: a partire dalle 22 commenteremo col solito brio e la solita leggerezza tutte le novità di casa Sony.

L'appuntamento da segnarsi sul calendario, per il momento, è quindi un generico 4 giugno 2020: nei prossimi giorni sveleremo gli orari, gli ospiti e gli argomenti trattati. Restate con noi!