Minecraft Dungeons: il primo DLC a luglio porta la giungla, il successivo sarà invernale

Minecraft Dungeons avrà il suo primo DLC a luglio, ha confermato oggi Mojang, annunciando in particolare la prima espansione chiamata Jungle Awakens con la nuova ambientazione della giungla e una seconda espansione chiamata Creeping Winter prevista più avanti nel corso del 2020.

Jungle Awakens, previsto per luglio, conterrà dunque tre nuove missioni, nuove armi, armature e artefatti da scoprire esplorando una lontana giungla che a quanto pare custodisce un misterioso potere. Con la nuova espansione verranno inoltre introdotte nuove tipologie di nemici tra i quali Leapleaf, Jungle Zombie, Poison Quill Vine e altri, arricchendo dunque il bestiario di Minecraft Dungeons.

Il secondo DLC annunciato è invece Creeping Winter, previsto nei prossimi mesi, che probabilmente introdurrà un'ambientazione invernale al gioco. I due DLC in questione saranno a pagamento, ma non è chiaro il prezzo: sono gratis per coloro che hanno acquistato la Hero Edition di Minecraft Dungeons, che costa 30 dollari, mentre coloro che possiedono l'abbonamento a Xbox Game Pass e che accedono dunque al gioco gratuitamente, possono contare su uno sconto del 10% sul prezzo dei DLC, ma questo non è stato ancora precisato.

Oltre a queste due espansioni, in ogni caso, sono previsti anche dei contenuti gratuiti, oltre a vari aggiornamenti. Tra questi, uno particolarmente atteso è l'aggiunta del multiplayer cross-play oltre a vari altri elementi di gioco aggiuntivi.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Minecraft Dungeons, con i primi voti internazionali che si sono rivelati moderatamente buoni.