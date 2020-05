Minecraft Dungeons, la recensione

Minecraft Dungeons ad oggi si trova così sprovvisto di alcune chicche niente male, come il crossplay tra le varie piattaforme o la possibilità di utilizzare i propri salvataggi su console diverse, che avrebbero potuto dare maggior risalto alla produzione. Questo però ci permette di avere subito anche un'idea di quello che Mojang ha in mente per i mesi a venire per Minecraft Dungeons, una pianificazione cioè di una gran quantità di update gratuiti e a pagamento volti a migliorare l'esperienza di gioco. Oggi tuttavia ci soffermeremo ad analizzare quello che potrete trovare dal prossimo 26 maggio nel pacchetto base. Un pacchetto che, vi ricordiamo, sarà distribuito anche attraverso il glorioso Game Pass di Microsoft.

Avremmo dovuto essere al lavoro sulla recensione di Minecraft Dungeons già almeno da un mese, ma l'anno più sciagurato dell'ultimo decennio sembra non volerci dare tregua. Mojang, a causa del COVID 19 si è vista costretta a far slittare l'uscita del suo nuovo titolo di un mese, un rinvio dettato dalle difficoltà lavorative e insufficiente comunque a far arrivare tutte le feature promesse per il day one.

Bentornati avventurieri!

Minecraftè universalmente riconosciuto come un fenomeno pop dall'inestimabile valore e questo Minecraft Dungeons gioca proprio a far leva sulla popolarità del fratello maggiore. I mondi cubici di Mojang tornano questa volta in versione riveduta e corretta in un dungeon crawler cooperativo semplice e intuitivo, indirizzato insomma ad un pubblico che di star dietro ad eccessive statistiche e build non ne ha troppa voglia.

Questa voglia di non voler complicare le cose al giocatore è chiara sin dalla creazione del personaggio: un semplice listone di skin da scegliere, ininfluenti in termini di gameplay. A lasciarci un po' l'amaro in bocca in questo caso la presenza di ben sei skin da acquistare separatamente come DLC e l'impossibilità conseguente di poter personalizzare le texture o i colori del nostro eroe a piacimento. Scegliere tra un personaggio e l'altro non farà alcuna differenza e l'assenza totale di dialoghi o di scelte morali all'interno del gioco rende questo primo passo sostanzialmente superfluo.

Niente classi dunque ma nemmeno abilità iniziali o altre amenità varie: fatevi guidare dall'istinto e lanciatevi in partita senza pensarci troppo. Il vostro compito sarà quello di salvare gli abitanti e sconfiggere l'Arci-abitore, rincorrendolo attraverso nove livelli per impedirgli di sfruttare appieno il potere della Sfera del Predominio e soggiogare così tutta la popolazione. Sul vostro cammino si porranno ovviamente volti noti dell'universo di Minecraft, come i Creeper ad esempio, ma anche qualche nemico inedito pronto a dare maggiore profondità alla lore del prodotto.

La trama è raccontata velatamente all'inizio di ogni livello e viene sfruttata solo come pretesto per farvi viaggiare tra le diverse aree: non aspettatevi quindi nulla di davvero memorabile o coinvolgente, è un semplice contentino introdotto per guidarvi durante l'avventura. Anzi, l'intero senso del gioco è proprio quello di dimenticarsi della narrazione e buttarsi a testa bassa nei vari dungeon ripetendoli un'infinità di volte, con l'unico obiettivo di salire di livello, potenziarsi e poter andare a combattere a difficoltà più alte.