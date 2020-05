Mediaworld, le offerte XDays ritornano con sconti su computer, TV e smartphone, dal 22 al 27 maggio

MediaWorld propone una nuova serie di sconti con un'altra iniziativa XDays, con promozioni valide in questo caso da oggi, 22 maggio, fino al 27 maggio 2020, relative soprattutto a informatica ed elettronica di consumo come TV e smartphone.

Trovate l'elenco completo dei prodotti in offerta comodamente riassunti a questo indirizzo, con la possibilità di acquistare direttamente online, trattandosi di una promozione che vale solo sul sito internet di MediaWorld, peraltro.

Per quanto riguarda i computer, a farla da padrone sono i portatili in questo caso, ma ci sono anche desktop e accessori vari di cui riportiamo qualche esempio. L'ASUS F509JB-EJ054T può essere acquistato a 749 euro invece di 849, con un bello sconto sul prezzo originale, così come il notevole ASUS RX571GT-BO034T che passa da 1399 a 1099 euro, mentre sul fronte desktop all-in-one troviamo il ACER C22-820 a 444 euro.

Molte offerte in ambito smartphone, di cui ci limitiamo qui a segnalare la presenza di Samsung Galaxy A10 Red al prezzo di 129,99 euro invece di 159,99, Xiaomi Redmi Note 8T a 169 invece di 229 euro, Samsung Galaxy Note10+ Aura Glow a 899 euro invece di 1129, gli Apple AirPods a 199 invece di 229 euro e infine il Samsung Galaxy S10+ 512GB Black a ben 729 euro invece di 1279.

Una veloce panoramica anche in ambito TV, che regala sempre delle soddisfazioni. Tra le offerte più interessanti troviamo Sony KD55XF9005 (Led Full Array) a 799 euro invece di 1199, e poi gli ottimi OLED LG 55B9SLA a 1249 euro invece di 1599 e 55C9PLA a 1399 euro invece di 1999.

