Final Fantasy 14 Online Starter Edition gratis su PS4 fino al 26 maggio

Final Fantasy 14 Online Starter Edition può essere scaricato gratis su PS4 per una quantità limitata di tempo, ovvero fino al 26 maggio, attraverso una speciale promozione da parte di Square Enix, che offre insieme anche un mese di abbonamento al MMORPG.

Si tratta di un'offerta interessante, che può introdurre nuovi giocatori al mondo online di Final Fantasy XIV: A Realm Reborn senza dover pagare assolutamente nulla almeno per questa prima immersione nel gioco, salvo ovviamente dover attivare poi l'abbonamento mensile per i mesi successivi al primo.

L'offerta è disponibile anche in Italia, dunque potete trovare il pacchetto Final Fantasy 14 Online Starter Edition su PS Store a questo indirizzo, attualmente gratis fino al 26 maggio, con incluso un codice comprensivo di un mese di abbonamento gratuito.

Come si conviene a un MMORPG tradizionale, la spesa maggiore per il gioco Square Enix è in effetti costituita dalla sottoscrizione mensile, dunque si tratta di vedere se, dopo questa prima introduzione di 30 giorni che non richiede alcun esborso nemmeno per ottenere il gioco, poi ci sarà la volontà di proseguire, ma si tratta di un ottimo metodo per entrare gradualmente nel mondo online di Final Fantasy 14.

Il MMORPG Square Enix sta andando avanti ormai da diversi anni, con numerose espansioni e capitoli successivi che l'hanno alquanto solidificato anche attraverso la community. Tra le notizie più recenti di Final Fantasy 14 abbiamo visto il dietro le quinte del crossover con la serie NieR e la patch 5.3 che rielabora le aree di A Realm Reborn e introduce cavalcature volanti.