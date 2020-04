Final Fantasy 14, la patch 5.3 rielabora le aree di A Realm Reborn e introduce cavalcature volanti

Final Fantasy 14 è destinato a vedere diverse modifiche anche attraverso la patch 5.3, con Square Enix che ha comunicato alcune delle novità previste nel corso di una recente trasmissione in livestream, che comprendono modifiche alla struttura delle quest di A Realm Reborn, introduzione di cavalcature volanti e altro.

La patch 5.3 si chiama Reflections in Crystal e si presenta piuttosto sostanziosa, proseguendo la storia di Shadowbringers ma apportando anche altre novità al mondo di gioco online, tra miglioramenti al comparto "QoL" del gioco e varie altre modifiche di grande interesse.

La serie di quest principali del Main Scenario arriverà dunque nei pressi dell'atto finale di Shadowbringers, ma non solo: sono previste modifiche e rielaborazioni generali alle quest di A Realm Reborn, in modo da reinserirle al meglio all'interno della struttura di gioco per come si è modificata con le aggiunte successive. Tra queste modifiche ci sono variazioni al numero delle quest, punti esperienza aggiuntivi e nuovi equipaggiamenti, rendendo anche il gioco meno incline al grand per i nuovi avventurieri.

Le cavalcature volanti sono state introdotte per la prima volta in Final Fantasy XIV: Heavensward (3.x), ma con il nuovo aggiornamento verranno introdotte anche all'interno di A Realm Reborn, ovvero alle aree 2.x. Per ottenerle sarà necessario completare la quest "The Ultimate Weapon" nello scenario principale.

Il cross-over con NieR propone il raid YoRHa: Dark Apocalypse Chapter 2 con The Puppets' Bunker", seguito di "The Copied Factory" della Patch 5.1. Presente inoltre il nuovo dungeon The Heroes' Gauntlet e la nuova Trial per party da 8 giocatori in difficoltà normale ed estrema. Oltre a queste, ci sono anche diverse altre novità relative a varie altre quest, riportate a questo indirizzo.