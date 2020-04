Spider-Man 3, Sony posticipa il nuovo film verso la fine del 2021

Spider-Man 3 è stato ufficialmente posticipato al tardo 2021, a causa della riorganizzazione generale dei lavori resa necessaria dall'attuale emergenza legata al coronavirus, che di fatto ha portato al posticipo anche di diversi altri progetti cinematografici e non.

Spider-Man 3 è dunque ora previsto per il 5 novembre 2021, dopo essere stato inizialmente fissato per il 16 luglio dello stesso anno, rientrando peraltro in uno sconvolgimento generale nelle date di uscita dei vari film previsti per la Fase 4 del Marvel Cinematic Universe che riguarda anche il posticipo di Doctor Strange In the Multiverse of Madness.

La nuova fase partirà dunque ufficialmente questo novembre con il film di Black Widow, ma tutto il complesso di storie interconnesse si sposterà al 2021 e in particolare verso la fine del prossimo anno, come Spider-Man 3, appunto, che vedrà il ritorno di Tom Holland nel ruolo di Peter Parker.

Il medesimo attore sarà anche protagonista del film di Uncharted, diventato mitologico per i numerosi posticipi e cambi di regista che a un certo punto avevano quasi convinto del naufragio totale del progetto, ma questo si è invece infine risollevato. Solo che, ovviamente, è stato nuovamente posticipato a causa del coronavirus.

Le riprese di Spider-Man 3 avrebbero dovuto svolgersi su varie location, sparse per Atlanta, New York, Los Angeles e l'Islanda, ma considerando le attuali restrizioni sugli spostamenti, un'idea del genere al momento non può essere portata avanti.

Per quanto riguarda il fronte videoludico del personaggio in questione, di recente dettagli su storia e gameplay sono trapelati da un presunto leak per Marvel's Spider-Man 2 su PS5, mentre il primo Marvel's Spider-Man è stato inserito con Just Cause tra i giochi di aprile 2020.