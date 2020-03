Black Widow, il trailer finale del nuovo film Marvel Studios

Marvel Studios ha pubblicato il trailer finale di Black Widow, il nuovo film appartenente al Marvel Cinematic Universe e interamente incentrato sulla figura della Vedova Nera, interpretata ovviamente da Scarlett Johansson.



Balck Widow è atteso nei cinema per il 29 aprile 2020, salvo rinvii, e torna dunque a mostrarsi dopo lo spot per il Super Bowl e il secondo trailer ufficiale pubblicati entrambi a gennaio.



Il Final Trailer riassume dunque tutto quello che sappiamo finora sul film, ovviamente cercando di non esagerare con gli spoiler, sebbene siano parecchie le scene che vengono mostrate all'interno del video.



In particolare, abbiamo modo di vedere piuttosto bene il villain principale del film, ovvero il Taskmaster, che mette in mostra la sua caratteristica classica: la capacità di replicare le mosse degli avversari.



Lo vediamo dunque utilizzare uno scudo esattamente come Captain America e probabilmente cercare di replicare anche le tecniche di combattimento delle Vedova Nera, considerando che in una sequenza del trailer lo vediamo intento a osservare la combattente alle prese con vari nemici, in una scena che è tra l'altro ripresa da Iron Man 2, proprio nel debutto cinematografico di Black Widow all'interno dell'MCE.



Black Widow è effettivamente il primo film appartenente alla nuova Fase 4 di Marvel, dunque ha anche un'importanza notevole in ambito strategico per il futuro del Marvel Cinematic Universe dopo Avengers: Endgame.