Microsoft Project xCloud, l'aggiornamento dell'app consente di entrare direttamente in gioco dai trailer

Microsoft Project xCloud si sta aggiornando in maniera piuttosto regolare, come dimostra anche questo nuovo update riportato da Larry "Major Nelson" Hryb sul suo blog e relativo in particolare a una funzionalità dell'app su smartphone che consente di avviare i giochi a partire direttamente dai trailer.



Come riportato nell'aggiornamento, all'apertura dell'app dedicata a Project xCloud è possibile vedere alcuni trailer, nella fattispecie cinque trailer di giochi particolarmente in vista selezionati da Microsoft all'interno del catalogo utilizzabile dagli utenti xCloud.



La cosa interessante è che, mentre si visiona il trailer, l'app fa partire il gioco corrispondente in background attivando lo streaming, dunque se si è interessati a provare il gioco di cui si sta vedendo il trailer basta cliccarci sopra e iniziare direttamente a giocare.



Questa è una funzionalità che dovrebbe poi diventare regolare all'interno della versione definitiva dell'app di xCloud, con Microsoft che ha intenzione di cambiare su base regolare i cinque trailer in evidenza in modo da porre l'accento sempre su giochi diversi a rotazione.



Mentre siamo in attesa di conferma sul fatto che Microsoft potrebbe consentire lo streaming di giochi PC attraverso Project xCloud, il catalogo di gioco utilizzabili nella versione Preview, non ancora definitiva, del servizio di cloud gaming della compagnia si è esteso il mese scorso con A Plague Tale: Innocence, Cities: Skyline e altri giochi. Sempre a febbraio, inoltre, sono iniziati anche i test sui dispositivi Apple per portare Project xCloud anche su iOS.