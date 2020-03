Captain Tsubasa: Rise of New Champions, l'editor e la modalità New Hero presentati da Bandai Namco

Captain Tsubasa: Rise of New Champions si è svelato ulteriormente, questa volta per quanto riguarda in particolare la modalità New Hero e l'editor di personaggi che consente di costruire un protagonista completamente nuovo.



L'editor dei personaggi è dunque il punto di partenza della modalità di gioco chamata Episode New Hero. Questa, a differenza di Episode of Tsubasa - ovvero la modalità storia principale che ripercorre la storia dell'anime - consente dunque di creare un personaggio completamente nuovo e dunque seguire anche un nuovo sviluppo narrativo, scegliendo poi in quale tra tre diverse squadre di calcio delle scuole medie entrare.



Da notare anche il fatto che nessuna di queste squadre selezionabili è la Nankatsu, ovvero la squadra di Tsubasa, bensì si potrà scegliere tra la Furano dell'Hokkaido, capitanata da Matsuyama e famosa per avere il miglior gioco di squadra di tutto il Giappone; l'accademia Toho, che è la squadra di Hyuga ed è tra le più forti della nazione, e infine c'è la scuola media Musashi, capitanata da Jun Misugi. L'obiettivo di questa carriera? Ovviamente battere la Nankatsu di Tsubasa Ozora ed entrare nella New Hero League.



Tutto questo determina un elemento di variazione notevole, perché consente di sperimentare una storia completamente inedita con un personaggio completamente creato da noi attraverso l'editor.



Dopo aver visto lo story mode in un trailer esteso, dunque, Captain Tsubasa: Rise of New Champions comincia a svelare anche le sue novità più particolari. È probabilmente alla modalità Episode New Hero che ci si riferiva quando si parlava, il mese scorso, di elementi di storia inediti creati dall'autore del manga, Yoichi Takahashi.