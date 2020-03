Anno 1800, il Season Pass 2 ha un bel trailer

Ubisoft ha annunciato il secondo Season Pass di Anno 1800 , di cui ha mostrato i contenuti in un nuovo trailer di gioco, che trovate in testa alla notizia. Stando a quanto comunicato, il Season Pass 2 di Anno 1800 comprende tre nuovi DLC che aggiungeranno livelli residenziali, edifici, merci e tanto altro. I tre DLC sono:

In più chi acquisterà il Season Pass 2 di Anno 1800 riceverà degli ornamenti esclusivi. Per avere più dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Anno 1800, in cui abbiamo scritto:

Anno 1800 è il miglior capitolo della serie da Anno 1404. Già questo dovrebbe farvi capire che stiamo parlando di un titolo consigliatissimo agli appassionati del genere. Gli unici difetti riguardano alcuni elementi accessori della campagna single player e del gameplay, che finiscono per pesare sull'esperienza di gioco più che arricchirla. Un plauso merita invece l'interfaccia, in particolare la modalità pianificazione, che è leggibilissima, strutturata in modo intelligente e innovativa. Insomma, questa volta Blue Byte ha fatto davvero centro.