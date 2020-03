Twitch, streamer chiede di regalarle dei rotoli di carta igienica e spiega perché

La streamer Twitch Amber 'PaladinAmber' Wadham ha chiesto ai suoi seguaci di farle un regalo particolare: dei rotoli di carta igienica. Chi si fermerà a leggere fino a qui crederà di trovarsi di fronte alla solita stramberia da streamer, ma in realtà il motivo della sua richiesta è quantomai serio, nonostante i toni scherzosi usati dalla ragazza.



PaladinAmber vive in Australia, dove il panico da coronavirus, dovuto all'emersione del primo caso, sta portando alcuni a fare incetta di beni primari, in particolare di carta igienica. In un paese che non conosce il bidet, non avere della carta per detergersi il deretano dopo l'espletamento dei bisogni solidi può rappresentare un grosso problema. Lo stesso infatti sta accadendo in altri luoghi che non hanno introdotto nelle loro vite questa meravigliosa invenzione, come il Regno Unito. Pensate che in Australia sono nate delle vere e proprie risse per ottenere il possesso degli ultimi rotoli rimasti.



PaladinAmber: "Mi piacerebbe fosse solo una battuta dire che qui non c'è più carta igienica... In Australia non c'è più carta igienica. Non ne abbiamo proprio più! Stiamo quasi per razionarne l'uso."



Che aggiungere? Uno degli effetti più evidenti dell'emergenza creata dal diffondersi del coronavirus è il non poter più dare per scontate delle cose che ci sembravano esserlo fino a pochi giorni fa, come andare a fare la spesa al supermercato o, nel caso degli australiani, potersi pulire liberamente.

David Attenborough voice; "Here we have the ever so rare hysteria driven "ignoramus nincompoops" fighting in a historic place for toilet paper, specially 3ply, as the two battle it out for the last rolls it's a battle quite literally of the buttholes...." pic.twitter.com/cbc2Hmk5ZS — PaladinAmber (@PaladinAmber) March 7, 2020