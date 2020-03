State of Decay 2 Juggernaut Edition, un video ci mostra il lavoro di rimasterizzazione grafica

Undead Labs ha pubblicato un nuovo video di State of Decay 2 Juggernaut Edition per mostrare il lavoro fatto sulla grafica, ossia quali sono stati i numerosi miglioramenti tecnici apportati nel processo di rimasterizzazione. Si parla di un sistema d'illuminazione completamente rivisto, di nuove texture, dell'aumento della draw distance, del miglioramento della nebbia volumetrica e di tanto altro ancora.



Il lavoro di revisione è andato così in profondità da dare un look completamente diverso State of Decay 2. Se vi interessa saperne di più guardate il filmato in testa alla notizia.



Leggete la nostra recensione di State of Decay 2 per avere maggiori informazioni sul gioco in sé, di cui Rosario Salatiello ha detto:

Se all'epoca di State of Decay avete passato ore e ore in compagnia dei sopravvissuti di Undead Labs, le probabilità che lo facciate anche su questo seguito sono decisamente elevate. Se viceversa non avete gradito il primo titolo, difficilmente con State of Decay 2 cambierete idea. Resta comunque un titolo unico nel suo genere, senza dubbio migliorabile dal punto di vista tecnico ma tremendamente coinvolgente sotto il profilo delle dinamiche di gioco per chi ha voglia di sopravvivenza a un'apocalisse zombie.