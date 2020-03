eSerie A TIM, il n°1 al mondo di FIFA 20 Campagnani: l'Inter può vincere, ma attenzione a Roma, Fiorentina e Genoa

Il n°1 al mondo di FIFA 20 Diego Campagnani, in forza all'Inter, pensa di poter vincere la prima edizione della eSerie A TIM. Attenzione, però, ai giocatori di Roma, Fiorentina e Genoa.



In una recente intervista a Gazzetta dello Sport, l'attuale numero uno al mondo di FIFA 20 Diego "Crazy_Fat_Gamer" Campagnani si è dimostrato piuttosto sicuro di sé stesso. Ma d'altra parte non poteva che essere così: il 22enne della provincia di Varese, infatti, è il primo italiano ad issarsi al vertice della classifica mondiale. E ora che è in forza ai Qlash, il team esport che rappresenterà l'Inter nella prossima eSerie A TIM, non si può nemmeno nascondere.



"Sono contento che sia partito un campionato parallelo alla Serie A. L'anno scorso ho partecipato alla Liga in Spagna, lì il movimento è più avanti rispetto all'Italia, ma secondo me tra qualche anno arriveremmo allo stesso livello," ha detto Campagnani alla Rosea.



E gli avversari? Chi teme di più? "Sicuramente Damian "Damie" Augustyniak, il player della Roma, polacco, molto forte. Anche Giovanni Salvaggio della Fiorentina e Gabriel Lhao del Genoa. Per il resto, molti sono giocatori italiani che non hanno avuto esperienza dal vivo e questo fa la differenza."



La eSerie A TIM, infatti, prevede una quota di giocatori ufficiali e una quota selezionata attraverso una fase di eliminatorie che metterà in luce i profili più interessanti. Saranno poi i team della nostra Serie A a scegliere il loro rappresentante attraverso un draft in stile americano.



Multiplayer.it sarà media partner ufficiale della manifestazione, che dovrebbe partire nelle prossime settimane. Sempre che l'emergenza coronavirus non porti ad un rinvio anche del campionato virtuale.