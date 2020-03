Amazon, Coronavirus e zone rosse rendono difficile la distribuzione, aumentano i tempi di consegna

Amazon è probabilmente tra le compagnie che meno hanno da perdere per l'epidemia del Coronavirus e la modifica della viabilità e della vita in Italia, eppure la costituzione delle zone rosse e le limitazioni agli spostamenti cominciano ovviamente ad avere degli effetti anche sulla multinazionale.



D'altra parte, era impensabile che la logistica di Amazon non subisse dei contraccolpi in una situazione del genere, sia per le difficoltà oggettive nello spostamento dei veicoli in alcune zone d'Italia, che si riflettono in problemi diffusi un po' ovunque vista la centralizzazione di alcuni magazzini, sia per l'incremento di ordini piovuti sul sito proprio a causa delle limitazioni alla mobilità.



Come riportato da HDblog, pare che i tempi di consegna di tutti i prodotti Prime per consegne in Lombardia ed Emilia in particolare si sono allungati, passando dalle 14 ore standard a cinque giorni per i prodotti con disponibilità immediata, che possono facilmente incrementare nel caso questi non siano al momento disponibili.



Un altro effetto delle nuove normative varate nel fine settimana sembra essere inoltre l'apparente sparizione dei prodotti Amazon Pantry, ovvero quelli di uso più comunque e quotidiano compresi gli alimentari, la cui disponibilità sul sito è diventata particolarmente difficoltosa. In questo caso, l'effetto è derivato probabilmente in gran parte dalla quantità di ordini che sono stati piazzati su Amazon nell'arco di poche ore e che hanno portato all'esaurimento delle scorte, almeno per quanto riguarda certe tipologie di prodotti.



Meno problemi (almeno per quanto riguarda la disponibilità, non i tempi di consegna nelle zone problematiche) sembrano averli invece i videogiochi, pertanto se siete interessati torniamo a ricordare che Animal Crossing: New Horizons è già in offerta su Amazon, oltre alle offerte e sconti videogiochi e informatica del 9/3/2020.