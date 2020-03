Animal Crossing: New Horizons è già in offerta su Amazon: #iostoacasa

Animal Crossing: New Horizons è già in offerta su Amazon: quale scusa migliore per aderire alla campagna #iostoacasa pensata per sconfiggere il Coronavirus e affrontare al meglio la quarantena?



Consentiteci di sdrammatizzare su un argomento così importante, ma come sta succedendo in Corea del Sud le vendite di console come Switch potrebbe aiutare a limitare la diffusione di questo terribile virus.



Una delle uscite più attese delle prossime settimane è sicuramente Animal Crossing: New Horizons, la tenera, quanto fuori di testa avventura/manageriale/gioco di ruolo di Nintendo. Si tratta di un'esperienza che, una volta avviata, potrebbe essere perfetta per passare tante ore in casa, condividendo la partita coi propri famigliari o online. Ecco la nostra prova di come sarà Animal Crossing: New Horizons in multiplayer.



Quindi perché non approfittare dell'offerta di Amazon Italia, che sconta il gioco di 20 euro e promette di metterlo nella casella della posta (le confezioni Switch ci passano senza problemi) al giorno dell'uscita. Quindi non dovrete nemmeno avere contatti con altre persone per ottenerlo.



Nel caso in cui vogliate prenotare Animal Crossing: New Horizons, a questo indirizzo troverete la pagina del gioco.



E ci raccomandiamo di rispettare l'appello delle istituzioni: statevene a casa!