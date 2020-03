Animal Crossing: New Horizons, provato in multiplayer

Animal Crossing: New Horizons sarà il primo episodio della popolare e longeva serie Nintendo ad "abitare" Switch, e così, sia per le caratteristiche della console sia perché ce lo si aspetta da un Animal Crossing moderno, il team di sviluppo ha prestato particolare attenzione all'esperienza multigiocatore , sia online che offline. La possibilità di visitare i villaggi e le città di altri giocatori faceva la sua timida comparsa in Wild World, diventando un'opzione riproposta sia nei principali episodi successivi che nello spin-off mobile Animal Crossing: Pocket Camp. Prevedibilmente, in New Horizons l'esperienza multiplayer si presenta come una naturale evoluzione di quanto già visto, ma con alcune interessanti novità.

Multigiocatore: possibilità e limiti

Chi condivide il proprio Nintendo Switch con il ragazzo o la ragazza, i propri genitori o fratelli e sorelle, probabilmente si troverà a sperimentare di tanto in tanto la modalità multigiocatore in locale di Animal Crossing: New Horizons, anche perché gli abitanti creati su una stessa console vivranno tutti su un'unica isola. Iniziare una sessione multiplayer in locale avviene in pochi secondi: attraverso il NookPhone è possibile scegliere l'abitante che appartiene all'altro giocatore e, dopo aver sincronizzato i rispettivi controller, si può cominciare a visitare assieme l'isola. Come anticipato nel Nintendo Direct, è presente un sistema di Leader che impone alcuni limiti: solo il giocatore che in quel momento è il Leader può selezionare gli oggetti dall'inventario, entrare e uscire dagli edifici, e farsi seguire dalla telecamera. Gli altri giocatori (fino a un massimo di altri 3 sulla stessa console) non possono visitare liberamente l'isola, e se si trovano al di fuori dell'inquadratura vengono teletrasportati dopo qualche istante accanto al Leader. Fortunatamente è possibile passare il ruolo di Leader a qualcuno in un istante, agitando il controller e premendo un tasto sul controller dell'altro giocatore. Pur con evidenti limitazioni, il multiplayer sulla stessa console è un'aggiunta che permetterà di condividere l'esperienza con i propri cari, passando del tempo assieme e senza doversi necessariamente litigare il controller.

Alcuni di questi limiti vengono meno online, dove fino a otto giocatori possono visitare contemporaneamente la stessa isola senza restrizioni di spazio imposte dalla telecamera. Per prevenire comportamenti molesti, Nintendo ha comunque previsto alcune regole importanti. Anzitutto è possibile visitare unicamente l'isola di un giocatore collegato e che vi ha espressamente invitato attraverso la sua lista amici oppure condividendo con voi una particolare password. Inoltre, cosa ben più importante, l'utilizzo di oggetti potenzialmente distruttivi (come l'ascia e la pala) sull'isola degli altri è vietato a meno di non essere stati aggiunti come Migliori Amici.