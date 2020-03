Drug Dealer Simulator simula la vita di uno spacciatore, disponibile la demo

PlayWay ha annunciato il rilascio della demo di Drug Dealer Simulator, il più accurato simulatore di spacciatore che sia mai stato realizzato (nonché quasi l'unico). Sostanzialmente nel gioco si deve intraprendere l'attività illegale di spaccio di stupefacenti, conquistando la fiducia dei clienti con consegne rapide e merce di buona qualità, così da avere soldi da spendere in divertimenti e oggetti di lusso. Il pericolo maggiore da evitare è la polizia, sempre pronta a mettere i bastoni tra le ruote ai poveri criminali che vogliono solo prosperare sulle spalle dei tossici.



Incredibilmente la demo di Drug Dealer Simulator mostra un gioco curato e pieno di piccoli tocchi di classe. Naturalmente si tratta di un'esclusiva PC, anche perché su console difficilmente otterrebbe l'autorizzazione alla pubblicazione.



Non è la prima volta che PlayWay propone un gioco sopra le righe come Drug Dealer Simulator. Accanto a simulatori molto seri come Tank Mechanic Simulator, Uboat e Ultimate Fishing Simulator, tanto per citarne alcuni, il suo catalogo propone anche titoli quali Prison Simulator, Bum Simulator o il chiacchieratissimo I am Jesus Christ. In realtà il suo catalogo di uscite imminenti è letteralmente pieno di titoli ameni... proprio per questo ci piace assai.



Drug Dealer Simulator dovrebbe uscire nella prima metà del 2020, in data ancora da destinarsi.