Animal Crossing: New Horizons, la Casa, il Museo e i Negozi

Animal Crossing: New Horizons è la prossima grande esclusiva di Nintendo Switch, che promette di deliziare le nostre giornate con un'esperienza vivace, tenera ma ricca di sorprese che - come da tradizione - stimoleranno a giocare quotidianamente per evolvere la propria isola, accogliere nuovi abitanti e dare il benvenuto a nuovi edifici e negozi. Fino all'ultimo Nintendo Direct non era chiaro che tipo di sviluppo l'isola di New Horizons avrebbe avuto nelle fasi avanzate dell'esperienza, ma adesso sappiamo che la località disabitata che andremo ad abitare evolverà piano piano diventando, negozio dopo negozio e abitante dopo abitante, un villaggio non troppo diverso da quelli visti negli episodi passati. Tornano infatti alcuni edifici considerati un'istituzione del gioco, come il Museo o il negozio di Ago e Filo, ma stavolta in una versione più ricca che mai. In questi giorni abbiamo avuto modo di passare qualche minuto con Animal Crossing: New Horizons, potendo così entrare in queste strutture e giocherellare con l'editor della casa.

Il Museo Che il Museo fosse presente in una qualche forma anche in Animal Crossing: New Horizons lo si dava quasi per scontato, visto che fin dai primi trailer abbiamo visto l'isola piena zeppa di insetti, pesci e fossili pronti per essere raccolti e, magari, collezionati. Non era però ben chiaro in che modo una struttura imponente come il Museo sarebbe stata costruita sull'isola del gioco, ma la sua apparizione non sembra essere troppo diversa da quelle dei vecchi Animal Crossing, con Blatero che richiederà un certo numero di donazioni prima di poter aprire un vero Museo.



È però entrando nell'edificio che si notano le novità, con il nuovo Museo che è imponente e diviso in ampie sale tematiche, tutte diverse per atmosfera e collegate tra loro attraverso dei percorsi disegnati sul pavimento. L'immenso acquario è un luogo estremamente rilassante se ci si vuole isolare per qualche minuto dalla vita dell'isola, mentre la sala dei fossili è forse quella più interessante, con tanto di zone panoramiche: spostando il proprio abitante su un punto blu, la telecamera si sposta per offrire una vista migliore dei fossili più interessanti, permettendo di vedere più nel dettaglio i pezzi migliori della collezione.

Sorelle Ago e Filo Immancabile fin dal primo Animal Crossing, tornerà in New Horizons anche il negozio Sorelle Ago e Filo, dove acquistare vestiti e accessori di diverso tipo da sfoggiare in giro per l'isola. Come per il Museo, la prima cosa che si nota è la grandezza del negozio una volta entrati al suo interno. Non sembra più l'angusta sartoria vista negli episodi precedenti, ma una vera e grande boutique, in cui (come sempre) si viene accolti da Agostina mentre Filomena è in un angolo a realizzare nuovi abiti. C'è quindi più spazio per ospitare in un'unica grande sala tutti i prodotti in vendita che cambiano ogni giorno: alcuni vestiti con motivi particolari sono appesi alla parete, altri vengono esposti al centro del negozio, mentre alcuni manichini posti in un lato della stanza mostrano delle combinazioni suggerite da Ago e Filo, esattamente come in molti negozi di indumenti. Estremamente utile è poi il camerino, che permette velocemente di scorrere tra le diverse categorie di vestiti, selezionare più indumenti e acquistarli contemporaneamente, potendo vedere in tempo reale come appaiono quando il vostro abitante li indossa.