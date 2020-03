Super Smash Bros. Ultimate, youtuber replicano le mosse dei personaggi nella realtà

Gli youtuber HopCat e LittleZ hanno fatto del loro meglio per replicare nella realtà le mosse dei personaggi di Super Smash Bros. Ultimate, l'ultimo capitolo della serie disponibile da più di un anno per Nintendo Switch.



I due si sono affidati alla fortuna per decidere quali mosse avrebbero dovuto rifare: i disegni delle stesse sono stati messi in un cappello ed estratte a sorte. Per riuscire nella loro impresa si sono comunque aiutati con un trampolino. Considerando quanto i combattimenti di Super Smash Bros. Ultimate siano giocati in aria ci sembra una scelta ineccepibile.



Il risultato è sorprendentemente buono. HopCat e LittleZ sono riusciti a ricreare alcune mosse in modo stupefacente. Al minuto 1:40 del video che si trova in testa alla notizia, potete vedere HopCat rifare un salto di Mario con rotazioni multiple. Delle mosse però si sono rivelate troppo difficili da replicare, come la Neutral Air del Wii Fit Trainer, o la Down B di Yoshi. Sul finale è stato fallito anche il tentativo di rifare il doppio salto all'indietro di Luigi, con Hopcat che ha sbagliato completamente l'atterraggio.



Comunque sia l'impresa di HopCat e LittleZ è da considerarsi sostanzialmente riuscita. Visti tutti i personaggi che ci sono in Super Smash Bros. Ultimate, chissà che prima o poi non ripetano.